クラウンプライドはポリトラックで最終追い。サラトガチップス（3歳1勝クラス）を4馬身先行し、いっぱいに追われる僚馬を尻目に馬なりで2馬身先着。5F69秒9〜1F11秒1と直線の伸びが目を引いた。新谷師は「動きは良かったし、時計もちょうど良かった。中京コースの適性は高い。1角の入りをスムーズに行ければ」とレースをイメージした。一昨年の2着馬がすこぶる好気配だ。