G1初参戦のミトノオーはWコースでマスクオールウィン（3歳オープン）と併せ馬。4馬身半前を行く僚馬を追いかけ直線でギアアップ。強めに追われ6F82秒8〜ラスト1F11秒6で併入に持ち込んだ。牧師は「順調に調教を積めている。前走よりも良くなっている」と予定通りのメニューを消化し納得の表情。理想はハナを奪って押し切る形。大舞台でも自分のスタイルを貫く。