阪神から育成ドラフト１位指名された工藤泰成投手（２３）＝四国ＩＬｐ・徳島＝が２７日、徳島市内のホテルで入団交渉を行い、支度金３００万円、年俸３００万円で仮契約を結んだ。（金額は推定）父が巨人ファンという影響で子どもの頃から伝統の一戦は目に焼きつけてきた。「阪神対巨人が一番熱い試合だと思っている」。目標は打倒・巨人。「僕も負けたくないので、勝ちに貢献できる投手になりたい」。もちろん、父もＮＰＢ入