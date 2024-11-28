池添厩舎は2頭出し。昨年3着のドゥラエレーデは坂路でラスト1F12秒2をマークした。近2走は2桁着順に敗れたが、稽古の動きは迫力がある。池添師は「しまいはいい動き。状態は去年と遜色ない」ときっぱり。しぶとさが売りなだけに気になるのは展開。「逃げ馬を見ながら走るのが一番、力を出せる形。展開ひとつでやれると思う」と昨年のような先行策で、波乱を演出する算段だ。