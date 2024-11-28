セラフィックコールはC・デムーロと初コンタクト。CWコースで6F84秒1〜1F11秒3を刻み、僚馬に4馬身先着した。寺島師は「最後の抜け出す感じが良かった。ゴール板を過ぎてからも集中して走れていた」と合格点を与える。前走の帝王賞は後方から進めて8着。「立ち回りが上手ではないので末脚を生かした方がいい。中団あたりから自分のリズムで運べれば」とイメージしていた。