阪神から育成ドラフト1位指名を受けた四国・徳島の工藤泰成投手（23）が27日、徳島市内で入団交渉に臨み、支度金300万円、年俸300万円で仮契約した。猛虎に育成選手としてドラフト入団した右腕投手が1軍デビューを果たせば、球団史上初。大のG党で、小3時に野球への道を勧めてくれた父・一範さん（53）への恩返しの意味も込め、超満員の「伝統の一戦」で力投する姿を思い描いた。「阪神対巨人が一番熱い試合だと思っているので