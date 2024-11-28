アメリカのトランプ次期大統領はウクライナ・ロシア担当特使を新たに設け、退役陸軍中将のケロッグ氏を充てる人事を発表しました。アメリカのトランプ次期大統領は27日、ウクライナ・ロシア担当特使に退役陸軍中将で、第一次政権でペンス副大統領の国家安全保障担当補佐官を務めたキース・ケロッグ氏を起用すると発表しました。ウクライナ・ロシア担当特使は次期トランプ政権で新たに設けられるもので、トランプ氏が目指すウクライ