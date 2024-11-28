アメリカのトランプ次期大統領が指名した複数の閣僚候補が爆破予告などの脅迫を受けていたことが分かりました。トランプ氏の政権移行チームは27日、トランプ氏から指名された複数の閣僚候補が26日夜から27日午前にかけて自宅への爆破予告や「スワッティング」と呼ばれる虚偽の緊急通報による被害を受けたことを明らかにしました。誰が標的とされたかは公表していませんが、国連大使候補のステファニク下院議員はニューヨーク