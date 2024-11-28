７人乗りのグリーンスローモビリティ（ヤマハ発動機提供）逗子市が導入を目指した新たな交通システム「グリーンスローモビリティ（ＧＳＭ）」が３月の市議会で予算を削除された問題で、同市は今月２８日開会の市議会第４回定例会に新たに地域公共交通活性化協議会を設置する条例案を提出する。ＧＳＭ導入は事実上白紙撤回となり、同協議会が仕切り直す形で２０２６年度までに地域公共交通計画を作成し、新たに導入する交通システ