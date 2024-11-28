横浜税関（資料写真）横浜税関は３０日、「クイーンの塔」で知られる同税関本関庁舎（横浜市中区海岸通）を公開する。同日に催されるプロ野球横浜ＤｅＮＡベイスターズのパレード通過後には、７階テラスも開放する。麻薬探知犬のデモンストレーションを４回実施し、同税関音楽隊による演奏も午前、午後の２回披露。３階の旧税関長室も公開される。ダグラス・マッカーサー最高司令官が執務したと伝えられ、当時使用した可能性の