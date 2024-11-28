高津警察署（資料写真）神奈川県警高津署は２７日、詐欺と窃盗の疑いで、東京都出身の住所不定、無職の男（４２）を逮捕した。逮捕容疑は４月１日、氏名不詳者らと共謀し、川崎市高津区の７０代女性宅に同区職員を装い「還付金がある」などとうその電話をかけ、「カードを預かる」などと言ってキャッシュカード２枚を詐取。同区内のコンビニＡＴＭからカード２枚を使って現金計２０万円を引き出した、としている。署によると、