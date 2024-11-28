日本一を成し遂げ、スタンドのファンに笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡベイスターズの南場オーナー（中央）＝３日、横浜スタジアム２６年ぶり３度目の日本一を成し遂げたプロ野球横浜ＤｅＮＡベイスターズの南場智子オーナー（６２）が神奈川新聞社のインタビューに応じ、「チームが束になり、ポテンシャルが発揮された。本当に感動的だった」と振り返った。２０１５年にオーナー就任後、チーム強化や経営の黒字化、地域に根差した取り