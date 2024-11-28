11月28日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市横島町横島（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・阿蘇郡南小国町赤馬場（スピード違反）県道・・・葦北郡芦北町白木（スピード違反）国道266・・・天草市枦宇土町（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨