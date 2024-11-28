男子ゴルフで賞金ランク３位の今平周吾（３２）＝ロピア＝は２７日、日本シリーズＪＴカップに向けてプロアマ戦で調整。１０年連続１０度目出場の経験を生かし、優勝で決まる自身３度目の賞金王獲得へ平常心を強調した。大会最年少＆７人目の連覇を狙う蝉川泰果（２３）＝アース製薬＝は過去３度のディフェンディング大会での雪辱を期した。この日、今週初めてコースを回った今平は「グリーンが速く感じた。先週、先々週はそこ