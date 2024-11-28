国内ＦＡ権を行使せずに残留した巨人・大城卓三捕手（３１）が２７日、心境を激白し、逆襲を誓った。東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０００万円増の１億６０００万円でサイン。複数年契約を結んだことを明かし、「今年はふがいないシーズン。全部の数字で今まで以上の成績を残したい」と覚悟をにじませた。シーズン終了後はＦＡ権行使の有無について熟考した。最終的には愛着の強い巨人でプレーすることを決