香港国際競走（12月8日、シャティン）に出走予定の関東馬2頭が27日、美浦トレセンで国内最終追いを行った。「ヴァーズ」（芝2400メートル）に出走する今年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝3＝国枝）はWコースでプラチナトレジャー（6歳オープン）と併せ馬。10馬身以上追走する形から、直線を向き軽く促されると一気に加速。5F65秒2〜ラスト1F11秒8をマークし2馬身先着した。国枝師は「順調だね。（秋華賞を）1回使った分、状態は