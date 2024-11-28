日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は栗東取材班の坂田高浩（40）が担当。今週30日のチャレンジCで1年7カ月ぶりの復帰戦を迎えるボルドグフーシュに注目する。ドウデュースやイクイノックスと同じ5歳世代。22年菊花賞で鼻差2着、続く有馬記念でも2着に力走した。宮本博師（61、写真）に思い入れや、今後への期待を聞いた。いよいよ戦列に復