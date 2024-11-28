交際が長くなると、付き合いはじめのようなドキドキは減ってくるもの。でもずっと一緒にいるからこそ、何気ない瞬間に「やっぱり好きだな」と愛情を再確認することもあるでしょう。そこで今回は「交際が長くなっても彼氏にキュンとする瞬間」の中から1つ、スーツに関する話をご紹介します。スーツ姿を見たとき「彼との交際が長くなってマンネリを感じていたときのこと。その日は夕方からデートだったのですが、仕事終わりの彼がス