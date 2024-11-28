27日のニューヨーク外国為替市場で一時、約1カ月ぶりに1ドル=150円台半ばをつけた。米国の利下げ観測の高まりやトランプ次期大統領の関税方針が理由となり、円高ドル安が進んでいる。米東部時間27日午後2時（日本時間28日午前4時）時点では、1ドル=150円85〜95銭で取引され、前日の同時刻よりも2円45銭と大幅な円高ドル安となった。12月半ばには日米の金融政策を決める会合が予定されており、米連邦準備制度理事会（FRB）が