松たか子と松村北斗（SixTONES）が初共演する映画『ファーストキス1ST KISS』（2025年2月7日全国公開）の予告編とポスタービジュアルが公開された。最愛の夫を失った妻が、夫婦の未来を変えるためにタイムトラベルし、 彼との時間を新たに重ねていくさまが収録されている。本作は、『花束みたいな恋をした』の脚本家・坂元裕二と『ラストマイル』などの塚原あゆ子監督がタッグを組んだ完全オリジナルのラブストーリー。結婚