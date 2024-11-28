お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（46）が27日、初の著書「コカドとミシン」（ワニブックス）の発売記念イベントを都内で行った。22年から趣味でミシンを始め、今ではバッグなどの小物から洋服まで作り上げるほどの腕前。この日も自作した開襟シャツとパンツを着用して登場。「家でミシンをやってる時が本当に楽しい。それだけでも宝くじの1等が当たったような気持ちなのに、こうしてお仕事にもつながった。前後