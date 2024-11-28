モーニング娘。’24が27日、都内でアルバム「Professionals―17th」の発売記念イベントを行った。12月6日に卒業する石田亜佑美（27）にとっては最後のアルバム。「個人的にはカッコいいモーニング娘。に憧れて、オーディションを受けた身」と振り返り「そんな私がこの曲めっちゃカッコいいでしょって、おすすめしたくなる曲も収録されています」とアピールした。