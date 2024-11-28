京都大賞典5着サトノグランツ（牡4＝友道）は日経新春杯（1月19日、中京）。京阪杯10着グランテスト（牝4＝今野）は淀短距離S（1月12日、中京）、同15着チェイスザドリーム（牝5＝矢作）はカペラS（12月8日、中山）。福島記念10着フライライクバード（セン7＝福永）は中日新聞杯（12月7日、中京）。キャピタルS2着トロヴァトーレ（牡3＝鹿戸）はニューイヤーS（1月13日、中山）へ。サンデーレーシングが発表。オープン入