インバウンド向け観光フリーマガジン「att．JAPAN」を編集発行するファイネックスは1〜4日に台湾在住の男女1065人を対象に訪日観光に関するアンケートを実施した。回答者1065人のうち、53％にあたる560人は訪日回数が5回以上だった。うち最も多いのは30〜40代で、67％を占めた。コロナ後初の訪日旅行はゴールデンルートに集中新型コロナウイルス感染症による水際対策が緩和された2022年10月以降に日本へ旅行した回数を尋ねたところ