暴力の停止で合意したことは歓迎するが、中東全体に平和と安定をもたらすには程遠い。今回の合意を契機に緊張緩和を関係国に広げ、パレスチナ自治区ガザの戦乱終結につなげられるかが焦点だ。イスラエルと、レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラが停戦を受け入れた。米仏が仲介したとされる。イスラエルはレバノン南部から軍を段階的に撤退させる。ヒズボラは、イスラエルとの国境から約３０キロ北まで後退