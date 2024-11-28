石破首相は、来年１月に韓国を訪問し、尹錫悦（ユンソンニョル）大統領と会談する方向で調整に入った。尹氏に早期来日を呼びかけ、日韓首脳の相互往来「シャトル外交」を活性化させ、関係改善の流れを強固にしたい考えだ。来年の国交正常化６０周年に合わせ、民間交流を含む幅広い分野の協力強化を打ち出すことを目指す。複数の政府関係者が２７日、明らかにした。日程は、通常国会が召集される前の１月上旬が有力だ。国際会議