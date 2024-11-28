日本橋三越本店で開催している「大黄金展」で人気サッカー漫画『キャプテン翼』の等身大の黄金像が披露され、原作者の高橋陽一氏（６４）と元サッカー日本代表の福西崇史氏（４８）が除幕式のゲストとして出席した。ドリブルする主人公・大空翼の躍動感あふれる像に、金箔（きんぱく）８００枚を使用した「金箔ＣＡＰＴＡＩＮＴＳＵＢＡＳＡ」。高橋氏は「実際に見ると輝きが違うので、現場に見に来てもらえれば」と語った。