オリックス・岸田監督が、宮城に“タイトル総ナメ指令”を出した。自身も現役時代につけた背番号18を来季から継承するエース左腕に、3年連続投手4冠に輝いた前任者、山本由伸（現ドジャース）のような圧倒的な成績を期待した。「実力で言ったら、もうかなりのものなので（タイトルを）獲れるんじゃないですか？（総ナメする能力が）あると思うんですけどね、僕は。当然、やってほしいです」今季は5月に左大胸筋の筋損傷で約2