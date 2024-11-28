読売新聞社は来年３月、日本の株式市場の値動きを表す「読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））」の算出・公表を始める。日本経済の新たな指標を示すことで、国内外から日本企業への投資を後押しする。企業が成長し、果実が国民に還元される「経済の好循環」を目指す。指数＝体温計読売新聞社が作る「読売株価指数（読売３３３）」は、日本の株式市場の動向を示す株価指数だ。株価指数は経済の「体温計」と呼ばれ、日本の