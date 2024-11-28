来年後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で明治時代の文豪、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）がモデルとなったヘブン役に英国人俳優のトミー・バストウ（33）が選ばれた。エミー賞史上最多の18冠を達成した真田広之（64）主演のドラマ「SHOGUN将軍」にポルトガル人司祭役で出演。着物姿で登壇し「日本で働きたいと思っていました。精いっぱい頑張ります」と日本語で意気込みを語った。国内外の1767人が参加したオーディ