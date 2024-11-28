読売新聞社は来年３月、日本の株式市場の値動きを示す「読売株価指数（読売３３３＜さんさんさん＞）」を創設します。新たな日本経済の指標を開発し、投資の選択の幅を広げます。これにより、日本企業に対する国内外からの投資を促し、企業の成長の果実を投資家のみならず国民に広く還元する「経済の好循環」に貢献していきます。大手金融機関グループと連携して提供する「読売３３３」は、国内の取引所に上場する銘柄のうち日