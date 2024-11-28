日本相撲協会は２７日、福岡市内で大相撲初場所（来年１月１２日初日、両国国技館）の番付編成会議を開き、羽出山（はつやま、２５）＝玉ノ井＝の新十両昇進、木竜皇（２２）＝立浪＝の再十両を決めた。２０２２年春場所で、三段目１００枚目格付け出しで初土俵を踏んでから約２年半での新十両。福岡県須恵町の部屋宿舎で会見した羽出山は「とにかくうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。１９３センチの長身から繰り出す突