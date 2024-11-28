昼から再放送されているNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（午後0時半）の第8話が27日に放送された。あらすじは、砂糖が配給制になり、「たちばな」の菓子作りも打撃を受けていた。そんな中、金太（甲本雅裕）から安子（上白石萌音）に砂糖会社の息子との見合い話が持ちかけられる。突然の話に戸惑いを隠せない安子。家族の幸せを願う気持ちと稔（松村北斗）への思いとの間で、安子の心は大きく揺らいでいた。小しず（西