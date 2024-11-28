新日本プロレスの「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦（２７日、仙台）で、「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」のゲイブ・キッド（２７）、ＳＡＮＡＤＡ（３６）組がジェフ・コブ（４２）、カラム・ニューマン（２２）組を撃破し２勝目を挙げた。ＳＡＮＡＤＡは４日大阪大会で「Ｊｕｓｔ５Ｇｕｙｓ」を脱退しＷＤに電撃加入。ゲイブとのコンビでタッグリーグに殴りこんだが、ここまで１勝２敗となかなか波