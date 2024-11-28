巨人の井上温大投手（２３）が２７日、東京・大手町の球団事務所で契約更改に臨み、２７３０万円増、今季年俸から約５倍となる３４００万円（金額は推定）でサインした。アップ率４０７％は、球団歴代６位。大幅な昇給にも「（自分への）ご褒美はない」と、慢心は一切ない。今季終了後は侍ジャパンの一員としてプレミア１２に参加した左腕は「来季は今まで以上に成績を残して、また日本代表に選ばれる選手になりたい」と、２６年