オリックス・岸田護監督（４３）が２７日、宮城大弥投手（２３）に「無双指令」を下した。１２球団最速で開幕投手に指名し、背番号も「１３」から現役時代と同じ「１８」に変更。「実力で言えばもう、かなりなので。取れるんじゃないですか、順当にいけば」と、タイトル総なめを意識させた。バファローズとしては山口和男（現編成部アマチュアスカウトグループ長）から受け継ぎ、山本（現ドジャース）がまた価値を高めたエース