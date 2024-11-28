ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの宮近海斗（２７）と女優の葵わかな（２６）が、来年１月１１日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ホンノウスイッチ」（土曜・後１１時）にダブル主演することが２７日、分かった。宮近はドラマ初主演となる。ＫＵＪＩＲＡ氏による累計７８万部突破の人気漫画が原作。ゲーム会社で働く聖（ひじり、宮近）が、２６年間思いを寄せる幼なじみ・小和（こより、葵）と一夜を共にすることから始まる“大人