来季から選手会長に就任することが決まった中日・藤嶋健人投手（２６）が２７日、“初仕事”として球団にバット乾燥機の導入を要望したと明かした。貧打解消へ動いた。チームは今季、リーグ最少３７３得点で球団初の３年連続最下位に沈んだ。「選手の要望を球団に伝えて、実現できるようにしたい」と藤嶋。梅雨の時期にはバットが湿り、ボールの反発が悪くなるなどの影響が出るため、乾燥機を置いてほしいという野手陣の要望を