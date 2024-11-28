NY株式27日（NY時間14:06）（日本時間04:06） ダウ平均44767.17（-93.14-0.21%） ナスダック19055.41（-120.17-0.63%） CME日経平均先物37770（大証終比：-330-0.87%） 欧州株式27日終値 英FT100 8274.75（+16.14+0.20%） 独DAX 19261.75（-34.23-0.18%） 仏CAC40 7143.03（-51.48-0.72%） 米国債利回り 2年債 4.202（-0.054） 10年債 4.234（-0.072） 30年債 4.421（