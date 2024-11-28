[11.27 欧州CLリーグフェーズ第5節](アンフィールド)※29:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 62 クィービーン・ケレハーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 26 アンドリュー・ロバートソンDF 84 コナー ブラッドリーMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 17 カーティス・ジョーンズMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 7 ルイス・ディアスFW 9 ダルウィン・ヌニェスFW 11 モハメド・サラ