タレントの長嶋一茂（５８）、かまいたちの山内健司（４３）、濱家隆一（４１）が出演する日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜、前１０・２５）が１２月１日からスタートする。共演すると必ずモメる一茂＆山内と仲介役？の濱家が、話題の気になる現場で忖度なしに意見をぶつけ合うバラエティー。このほど都内のキッチンスタジオでロケを行った３人が取材に応じ新番組をアピールするとともに、気になる関係性をぶちま