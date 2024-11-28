『野球しようぜ！大谷翔平ものがたり』（世界文化社／3月20日発売）が、本日28日発表の『オリコン年間“本”ランキング』のジャンル別「スポーツ関連本」で、期間内9.5万部を売り上げ、1位を獲得した。【中面カット】大谷翔平の手形も！ 夢や試合に負けた時の対応も回答本作は、週間売上1.2万部で2024/4/15付「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「スポーツ関連本」で1位に初登場し、5週連続で1位を獲得。その後も2024/