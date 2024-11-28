マクドナルドは12月4日から、冬の定番お食事パイの「ビーフシチューパイ」に、とろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新商品「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」の販売を開始する。価格は230円（税込み）から、販売期間は2025年1月上旬まで（予定）。マクドナルドでは、創業当時からレギュラーメニューの「ホットアップルパイ」のほか、風味豊かでサクサクの食感が楽しめるさまざまな味わいのスイーツパイやお食事パイ