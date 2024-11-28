マクドナルドの、じっくり煮込んだビーフシチューをサクサク食感のパイで包んだ冬の定番お食事パイ「ビーフシチューパイ」にチーズが入ってパワーアップ！とろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新メニュー「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」が期間限定で販売されます☆ マクドナルド「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」  価格：230円(税込)〜販売期間：2024年12月4日（水）〜2025年1月上旬予定販売時