タレント・長嶋一茂（５８）とお笑いコンビ・かまいたちが、タッグを組む日テレ系新番組「一茂×かまいたちゲンバ」（１２月１日スタート、日曜・前１０時２５分）の収録現場をこのほど都内で披露し、取材に応じた。他局でいくつも番組をヒットさせ、満を持して日テレのバラエティー番組に初冠レギュラーとなる一茂と、今番組でレギュラー１６本目の超売れっ子・かまいたちの最強コンビ。一茂は「一切、台本はなし。台本とか