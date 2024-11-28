Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３１）の写真集「山田涼介 ３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙプレミアムＢＯＸ初回限定版」（集英社刊）が、オリコン年間ＢＯＯＫランキング２０２４の男性写真集部門で年間１位を獲得したことが２７日、分かった。今年１月に発売された本書は上半期の同部門トップを記録し、年間売上（７万９９７２部＝オリコン調べ）でも首位となった。山田は「一年を通して一番多く見ていただ