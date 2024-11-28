気象台は、午前3時40分に、暴風警報を唐津市、玄海町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・唐津市、玄海町に発表北部の海上では、28日朝から28日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■唐津市□暴風警報【発表】28日朝から28日夜のはじめ頃にかけて警戒風向西・海上最大風速20m/s■玄海町□暴風警報【発表】28日朝から28日夜のはじめ頃にかけて警戒風向西・海