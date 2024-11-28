NY株式27日（NY時間13:19）（日本時間03:19） ダウ平均44748.11（-112.20-0.25%） ナスダック19035.24（-140.34-0.73%） CME日経平均先物37690（大証終比：-410-1.09%） 欧州株式27日終値 英FT100 8274.75（+16.14+0.20%） 独DAX 19261.75（-34.23-0.18%） 仏CAC40 7143.03（-51.48-0.72%） 米国債利回り 2年債 4.200（-0.056） 10年債 4.230（-0.076） 30年債 4.415