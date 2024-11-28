石川県能登地方で26日夜、最大震度5弱を観測した地震。まだまだ復興にはほど遠い被災地の住民は、口々に「怖かった」と語りました。今回の地震はどうやって起きたのでしょうか。【画像】「今度こそ家つぶれるかと」こぼれた“不安の声”復興目指す最中に…能登で震度5弱■能登“震度5弱”に被災地は地震から一夜明け、住民の方からこぼれたのは不安の声です。住民「この車の中にずっと朝まで待機していた。今度こそ家が潰れるかと