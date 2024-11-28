NY株式27日（NY時間12:12）（日本時間02:12） ダウ平均44824.79（-35.52-0.08%） ナスダック18964.25（-211.33-1.10%） CME日経平均先物37735（大証終比：-365-0.97%） 欧州株式27日GMT17:12 英FT100 8274.75（+16.14+0.20%） 独DAX 19261.75（-34.23-0.18%） 仏CAC40 7143.03（-51.48-0.72%） 米国債利回り 2年債 4.205（-0.052） 10年債 4.240（-0.066） 30年債 4.4